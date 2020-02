In attesa della rotonda arriva il semaforo tra Senago e Bollate (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione del nuovo impianto semaforico al confine tra Senago e Bollate. Sorgerà all’incrocio tra la via Brodolini e le Bollatesi via Pace e via Lombardia. Sarà una soluzione viabilistica temporanea in attesa di quella rotonda che i cittadini di entrambi i comuni aspettano ormai da oltre dieci anni. I Comuni di Senago e Bollate hanno infatti deciso di intervenire su uno degli incroci, al confine tra i due comuni, che negli anni ha registrato un gran numero di incidenti gravi alcuni dei quali finiti in tragedia. su Il Notiziario. ilnotiziario

