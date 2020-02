Impegno casalingo per la Jomi Salerno, alla Palumbo arriva Casalgrande (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Impegno casalingo per la Jomi Salerno che sabato (8 febbraio) con inizio alle ore 18:30 sarà di scena tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo per affrontare la Casalgrande Padana. Capitan Napoletano e compagne, reduci dalla vittoria di Leno nello scorso turno di campionato, andranno a caccia di un nuovo successo per continuare la marcia di avvicinamento alla vetta della classifica, attualmente occupata dal Brixen con 20 punti. La Jomi Salerno è attualmente al secondo posto con 17 punti in classifica in condominio con Oderzo e Mestrino. Occhio comunque alla formazione della Casalgrande Padana. Il sette allenato da coach Matteo Corradini è a quota nove punti in classifica e deve recuperare (il prossimo 18 gennaio) la sfida casalinga contro il Brixen, match valevole quale quarta giornata di ritorno del campionato di massima ... anteprima24

