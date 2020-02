Impeachment Trump, assolto il presidente americano (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nessun Impeachment per Donald Trump al Senato. Il presidente americano è stato assolto da entrambe le accuse. WASHINGTON (STATI UNITI) – Niente Impeachment al Senato per Donald Trump. Come nelle previsioni, i senatori hanno assolto il presidente americano da entrambe le accuse con i repubblicani che si sono presentati compatti. Nancy Pelosi: “Questo Impeachment durerà per sempre” La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato i nomi dei membri del Congresso che dovranno condurre il processo nei confronti del presidente americano. Tra questi ci sono anche Adam Schiff e Jerry Nadler, che in passato hanno guidato le indagini per la messa in stato di accusa del presidente. “Comunque vada – ha detto la senatrice in una breve dichiarazione – questo Impeachment durerà per sempre“. Donald Trump Le dichiarazioni del ... newsmondo

