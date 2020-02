Impeachment, Trump assolto dal Senato dall’accusa di abuso di potere e ostruzione al Congresso (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Senato Usa ha assolto il presidente americano Donald Trump dall’accusa di abuso di potere. L’assoluzione è stata votata con 52 voti a favore e 48 contrari. Anche sul secondo articolo di Impeachment, quello che riguardava l’ostruzione al Congresso, Trump è stato assolto. “Una vittoria del Paese” ha twittato il presidente americano annunciando che farà una dichiarazione domani dalla Casa Bianca a mezzogiorno ora di Washington (le 18 in Italia). La Camera aveva avviato il procedimento di Impeachment ai danni di Trump accusandolo di avere congelato fondi militari all’Ucraina in cambio della richiesta, al presidente ucraino Zelensky, di aprire un’indagine per corruzione nei confronti del Democratico Joe Biden. L'articolo Impeachment, Trump assolto dal Senato dall’accusa di abuso di potere e ostruzione al Congresso ... lanotiziagiornale

