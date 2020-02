Impeachment, Trump assolto da accusa di abuso di potere (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Impeachment, Trump assolto da accusa di abuso di potere L’Impeachment si ferma, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato assolto per l’accusa di abuso di potere oggi, mercoledì 5 febbraio. Seguirà una seconda votazione sul secondo articolo di Impeachment, quello che riguarda l’ostruzione al Congresso. L’assoluzione è stata votata con 52 voti a favore e 48 contrari. Oggi, per la prima volta il senatore repubblicano Mitt Romney aveva rotto con la linea del partito GOP e annuncia che oggi, mercoledì 5 febbraio, voterà per la condanna di Donald Trump nel processo d’Impeachment per l’Ucrainagate (qui un riassunto della vicenda). Il presidente, ha detto il senatore in una conferenza stampa, “è colpevole di un sconcertante abuso di fiducia pubblica”. “Questa è stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere in vita mia”, ha Romney il 4 ... tpi

