Impeachment, Trump assolto al Senato anche da accusa di ostruzione a Congresso (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato assolto, al Senato, per l'articolo 1 dell'Impeachment, dall'accusa di abuso di potere e ostruzione al Congresso. I voti a favore sono stati 52, mentre i contrari 48. E oggi, "alle 12", come ha annunciato lo stesso Trump, "alla Casa Bianca, farò una dichiarazione pubblica" in merito alla "vittoria del nostro Paese sulla bufala dell'Impeachment". È quanto annuncia su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo essere stato assolto, al Senato, dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso. Il Senatore Mitt Romney - che aveva votato per condannare Trump per l'abuso di potere - ha votato in questo caso per assolverlo.Secondo i democratici, il presidente avrebbe cercato di arruolare un governo straniero per farsi aiutare a vincere le elezioni del 2020. Lo ha fatto, secondo l'accusa, facendo pressioni ... ilfogliettone

