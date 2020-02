Impeachment, per la prima volta un senatore repubblicano vota per la condanna di Trump (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Impeachment: Romney vota per condanna Trump Il senatore repubblicano Mitt Romney rompe con la linea del partito GOP e annuncia che oggi, mercoledì 5 febbraio, voterà per la condanna di Donald Trump nel processo d’Impeachment per l’Ucrainagate (qui un riassunto della vicenda). Il presidente, ha detto in una conferenza stampa, “è colpevole di un sconcertante abuso di fiducia pubblica”. “Questa è stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere in vita mia”, ha Romney il 4 febbraio nel suo ufficio al Senato. Circa 24 ore dopo, ha annunciato che avrebbe votato per condannare il presidente Donald Trump sul primo articolo di Impeachment: l’abuso di potere. Per settimane, il senatore dello Utah si era seduto in silenzio nel processo di Impeachment insieme ai suoi 99 colleghi, rivedendo le prove di notte e pregando di riuscire a prendere ... tpi

