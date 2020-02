Impeachment, il Senato assolve Donald Trump dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Senato degli Stati Uniti ha votato per l’assoluzione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso riguardo all’Ucrainagate, lo scandalo delle presunte pressioni esercitate nei confronti del presidente Ucraino, Volodymyr Zelenski, per l’apertura di un’indagine nei confronti dei Biden. Dopo il via libera alla messa in stato d’accusa da parte della Camera, i Democratici non sono riusciti a convincere una larga parte dei Repubblicani a votare insieme a loro. Solo Mitt Romney, Senatore repubblicano, ha votato contro il Grand Old Party, annunciando anche che non sosterrà Trump alle prossime elezioni. Ma questo non è bastato a cambiare l’esito del voto alla camera alta del Congresso. Sono stati 48 i Senatori che lo hanno dichiarato “colpevole”, 52 quelli che lo hanno dichiarato ... ilfattoquotidiano

