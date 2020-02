Impeachment, Donald Trump assolto dall'accusa di abuso di potere: ecco chi ha votato contro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Donald Trump assolto. Il Senato statunitense ha prosciolto il presidente americano dall'accusa di abuso di potere. Sono stati 48 i senatori che lo hanno dichiarato "colpevole", a fronte dei 52 che invece lo hanno dichiarato "non colpevole". I senatori hanno votato uno per uno, alzandosi in piedi e p liberoquotidiano

LaStampa : A Washington il Senato ha assolto il presidente Donald Trump dall'accusa di abuso di potere, primo dei due articoli… - lucasofri : Il senatore Repubblicano Mitt Romney voterà a favore dell’impeachment di Donald Trump - petergomezblog : Impeachment, il Senato assolve Donald Trump dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso -