Ilary Blasi, nelle vesti di casalinga “ravioli fatti in casa” (FOTO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ilary Blasi casalinga sui social network si riprende mentre fa i ravioli con nonna Marcella Ilary Blasi in casa come una casalinga qualsiasi. Aspettando l’inizio dell’Isola dei famosi, di cui lei probabilmente sarà la conduttrice, ha deciso di trascorrere un weekend tra le mura domestiche provando qualche ricetta. Infatti, la presentatrice trentottenne, si è divertita a fare la pasta in casa insieme a sua nonna Marcella. Un momento davvero esilarante pubblicato anche sui social network per dimostrare quanto lei sia appassionata di cucina. Infatti, insieme a sua nonna hanno deciso di realizzare dei ravioli fatti in casa secondo l’antica ricetta. È proprio nonna Marcella infatti che ha deciso di accompagnare Ilary in questa sfida di cucina. Già nella scorsa edizione del Grande Fratello vip, la conduttrice aveva stupito tutti indossando una parrucca diversa ad ogni ... kontrokultura

