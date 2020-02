Il tubo misterioso e mamma cagnolina (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dog Rescue Shelter Mladenovac, Serbia ha ricevuto una telefonata su un cane che dormiva in un tubo di drenaggio sul lato della strada. Con le fredde condizioni meteorologiche invernali, i soccorritori erano preoccupati per il benessere del cane. Gli venne detto che il cane usciva da un buco ogni volta che qualcuno si avvicinava con del cibo. Quando hanno iniziato a cercare, hanno notato che i tubi di drenaggio erano sepolti nella neve. Dopo aver cercato nella zona, hanno scoperto una traccia che era stata scoperta e che portava impronte di zampe. Il cane apparve all’improvviso, sbirciando dalla fesura scura. Si avvicinò a loro, ansiosa di attenzione. Ma non si resero conto di quanto aiuto avesse bisogno fino al loro arrivo e la trovarono con i cuccioli! Controllarono la tubatura e fu ... bigodino

