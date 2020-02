Il singolare Atomic Heart si mostra in un nuovo teaser gameplay (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Se anche voi state attendendo con ansia Atomic Heart (titolo che ricalca molto lo stile di Bioshock e Prey), allora è il vostro giorno fortunato. I ragazzi di Mundfish hanno infatti pubblicato un nuovo breve filmato dedicato al gameplay del gioco, che ricordiamo non ha ancora una data di uscita.Atomic Heart è un FPS che pare condividere molte delle meccaniche (e soprattutto l'atmosfera) di titolo come Bioshock e Prey. Gli eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. In questo gioco, i giocatori assumono il ruolo dell'agente speciale P-3 che, dopo un atterraggio fallito, sta cercando di capire cosa è andato storto mentre tenterà di eliminare una fabbrica di robot impazziti. Di seguito potete trovare il trailer menzionato sopra, buona visione!Teniamo a precisare che al momento Atomic Heart non ha una data di uscita, sarà quindi disponibile in futuro su PC, PS4 ed ... eurogamer

