Il significato di Musica (e il resto scompare), la canzone di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il testo e il significato di "Musica (e il resto scompare)". La prima volta di Elettra Lamborghini all'Ariston è caratterizzata da una insospettabile canzone d'amore su ritmi reggaeton scritta da Davide Petrella e arrangiata da Michele Canova. Un testo ovviamente in italiano in cui non mancano accenni allo spagnolo. fanpage

