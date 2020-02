Il senatore Repubblicano Mitt Romney voterà a favore dell’impeachment di Donald Trump

Impeachment - per la prima volta un senatore Repubblicano vota per la condanna di Trump : Impeachment: Romney vota per condanna Trump Il senatore repubblicano Mitt Romney rompe con la linea del partito GOP e annuncia che oggi, mercoledì 5 febbraio, voterà per la condanna di Donald Trump nel processo d’Impeachment per l’Ucrainagate (qui un riassunto della vicenda). Il presidente, ha detto in una conferenza stampa, “è colpevole di un sconcertante abuso di fiducia pubblica”. “Questa è stata la decisione più ...