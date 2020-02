Il Segreto anticipazioni, l’attrice di Rosa: “Ci saranno molte sorprese” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) anticipazioni Il Segreto, Sara Sanz: “Rosa s’innamorerà di Adolfo” A breve si concluderà l’attuale stagione de Il Segreto, la soap opera iberica sbarcata in Italia da diversi anni ormai. La nuova stagione de Il Segreto si aprirà con un salto temporale di quattro anni. Nuovi personaggi arriveranno a Puente Viejo. Tra questi Rosa, Marta e Carolina Solozabal. Rosa, interpretata da Sara Sanz, s’innamorerà di Adolfo De Los Vivos, figlio della Marchesa Isabel, la nuova dark lady che darà del filo da torcere a Donna Francisca. Intervistata dal settimanale Vero Tv, Sara Sanz ha rivelato qualche anticipazione sul suo personaggio: “Rosa è una ragazza che mi sorprende ogni giorno di più. Per lei lo studio è una passione. E’ romantica e appassionata. Gli uomini perdono la testa per sua sorella Marta. Adolfo scatenerà in lei qualcosa che era rimasto ... lanostratv

