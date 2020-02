Il segreto anticipazioni: GARCIA MORALES muore ma prima… (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nelle attuali puntate italiane de Il segreto, gli abitanti di Puente Viejo sono entrati nel panico più totale nel momento in cui il sottosegretario GARCIA MORALES (Josè Navar) ha fatto loro sapere che intende sommergere la cittadina in seguito alla costruzione del bacino idrico de La Puebla. Questa svolta continuerà a caratterizzare le prossime settimane di programmazione della telenovela e, ovviamente, riserverà diverse sorprese… Il segreto, news: GARCIA MORALES è lo zio di Maria Elena Se avete letto i nostri precedenti post di anticipazioni sapete già che GARCIA MORALES intende vendicarsi dei paesani poiché li ritiene responsabili della morte della nipote Maria Elena Casado de Brey (Elena Ponce de Leon), la defunta moglie di Fernando Mesia (Carlos Serrano). Quest’ultimo giocherà infatti d’astuzia e non farà altro che alimentare il senso di giustizia del politico. ... tvsoap

zazoomnews : Il Segreto anticipazioni 9-14 febbraio: Don Anselmo sospetta di Esther - #Segreto #anticipazioni #febbraio: - KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni 9-14 febbraio: Don Anselmo sospetta di Esther - - IlSegretoTvSoap : Il Segreto anticipazioni spagnole: Fernando brucia Puente Viejo e perde la vita -