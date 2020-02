Il segreto anticipazioni: Carmelo sta per incastrare il Mesia, Garcia è il padre di Maria Elena? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 6 febbraio 2020? Prudencio deciderà davvero di fare quello che ha pensato con il cadavere del padre di Lola? E’ davvero un buon piano quello che pensato il ragazzo? Maria intanto continua a fare i suoi esercizi anche se Fernando Mesia non approva. La ragazza cerca di convincerlo e gli dice che probabilmente questo metodo potrà salvarla. Maria vuole solo tornare a camminare. Di fronte alla sua insistenza, Fernando Mesia decide di accordare il permesso per questo nuovo metodo… Intanto Elsa e Isaac si preparano a lasciare il paese anche se sanno bene che tutte le persone di Puente Viejo rischiano di perdere le loro case. Al momento non possono fare nulla e quindi devono andare… Vediamo le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani, in onda come sempre alle 16,35 su Canale 5. IL segreto ... ultimenotizieflash

