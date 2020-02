Il Santo di oggi, 5 febbraio: Sant’Agata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Santo di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, è Sant’Agata. La tradizione cattolica ricorda questa santa e martire, particolarmente venerata in alcune zone del nostro paese. Andiamo a scoprire la sua storia e a scoprire di chi è la patrona e la protettrice. Sant’Agata è nata a San Giovanni Galerno l’8 settembre del 229 o 235 ed è morta a Catania il 5 febbraio 251. La giovane ha vissuto nel terzo secolo ed è venerata dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa, come santa, vergine e martire. Viene ricordata nel giorno del suo martirio: è patrona di Catania, di Gallipoli, della Diocesi di Nardò-Gallipoli, della Repubblica di San Marino e Malta. La festa di Catania a lei dedicata è la terza religiosa più importante al mondo. Dopo la Madonna, è una delle sette vergini e martiri ricordate nel canone della Messa. È una delle martiri più venerate dell’antichità, ... bigodino

