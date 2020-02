Il ruolo sottovalutato degli Emirati al fianco di Haftar (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Due vertici, stesso modo di agire e (forse) attirare su di sé l’attenzione: il generale Khalifa Haftar, sia a Mosca che a Berlino, nei due incontri svolti nelle rispettive città nello scorso mese di gennaio, ha destato non poco clamore per via del suo comportamento tanto imprevedibile quanto potenzialmente nocivo per il rapporto con i suoi principali alleati. Nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire: anche a Palermo, in occasione del vertice voluta dall’Italia nel novembre 2018, Haftar ha fatto parlare molto per via dei suoi repentini cambiamenti di idee circa la presenza nel capoluogo siciliano. Quella dell’uomo forte della Cirenaica è solo tattica o c’è dell’altro? Le strategie del generale negli ultimi anni A prescindere dalla risposta che si può dare alla domanda sopra esposta, è possibile comunque rintracciare una costante nell’azione ... it.insideover

mauro211951 : Amadeus ha sottovalutato il ruolo della donna - heartmarils : il ruolo di margot robbie in bombshell è stato troppo sottovalutato #EEBAFTAs - jdsaman : RT @agenzia_nova: #Libia ???? - Turchia pronta a prendere il controllo (anche qui) dei flussi migratori - Ruolo degli Emirati troppo sottova… -