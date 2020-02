Il rispetto che manca nelle strade italiane (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gli occhi si allargano, gli zigomi si alzano, il viso si tira in un'espressione tra lo sbigottito e il sorpreso, ma di una sorpresa che sa di pietà e incomprensione. È questo molto spesso ciò che si trova davanti chi si muove in bici nelle città italiane dice a chi non si muove in bici che “in città ilfoglio

CardRavasi : Non solo musica a #Sanremo2020 , ma parole importanti, urgenti e necessarie, perché «è possibile raccontare l’amore… - zaiapresidente : Guardate le immagini scioccanti di una baby gang di ragazzine che assalgono una coetanea picchiandola a suon di cal… - tancredipalmeri : Ma dimmi te se @RealPiccinini dopo una vita guadagnandosi rispetto con lavoro e inventiva, deve sentire la maleduca… -