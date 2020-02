Il paniere si rifà il trucco con l'estetista per lui (e il monopattino green) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tony Damascelli Nella nuova spesa degli italiani anche il cibo a domicilio e lo smalto semipermanente Alzi una mano chi utilizzi ancora il sostantivo paniere. La Treccani segnala trattarsi di «recipiente, di vimini, giunchi o materiali simili, di forma diversa secondo gli usi, ma per lo più con un manico arcuato, fissato nel mezzo, per infilarvi il braccio e munito talora di coperchio,usato in genere per riporvi e trasportare vivande». In verità non ci sono più i panieri di una volta, sostituiti da altri arnesi in plastica o porcellana o argento. Ma quando entra in campo il paniere Istat allora l'attenzione degli italiani si concentra sulle nuove entrate: dunque, per calcolare i nuovi indici di consumo, ai milleseicentoottantuno prodotti elementari (tra i quali, resistono al logorio dell'era cosiddetta moderni anche la margarina e la traversa salvaletto)si affiancano tre ... ilgiornale

