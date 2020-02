Il “pacco da giù” per gli italiani all’estero: questa startup lo consegna in Europa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si chiama MammaPack, è nata da poco più di un anno e tra gli italiani all'estero sta già riscuotendo un discreto successo: proprio come con i "pacchi da giù" inviati dai parenti ai figli lontani per studio o per lavoro, recapita ai clienti prodotti tipici che nei supermercati oltreconfine costano uno sproposito. fanpage

“pacco giù” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “pacco giù”