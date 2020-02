Il monologo integrale di Paolo Palumbo: “La Sla non mi ha impedito di diventare ciò che volevo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'intervento integrale di Paolo Palumbo, ventiduenne affetto da Sla, che ha commosso la platea dell'Ariston durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2020: “Grazie a questa forza la Sla non mi ha impedito di diventare ciò che avevo in mente. La mia non è la storia di un ragazzo sfortunato”. A Fanpage.it, prima di Sanremo, aveva anche spiegato come sarebbe riuscito a parlare sul palco: "Userò il mio comunicatore. Si tratta di un computer che posso controllare grazie ad una calibrazione fatta con i miei occhi". fanpage

