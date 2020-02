Il massacro (silenzioso) della malaria (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il coronavirus riempie i giornali, provoca reazioni scomposte e manda in panico i mercati, ma è ancora estremamente lontano dal poter esser definito un’epidemia mondiale. Come nel caso di altre supposte pandemie, a risultare decisiva nella percezione è l’enfasi mediatica data al fenomeno piuttosto che la sua effettiva virulenza. Altre e ben più problematiche malattie non ricevono la medesima copertura o attenzione. Pur mantenendosi da tempo nella categoria dei fardelli sanitari globali. Tra questi il più dannoso è senz’ombra di dubbio la malaria, la malattia degli ultimi, dei “dannati della Terra”. Secondo i dati forniti dall’Institute of Health Metrics and Evaluation (Ihme), negli ultimi 25 anni la malaria ha ucciso nel mondo oltre 20 milioni di persone, il 90% delle quali in Africa, anche se pure aree come l’America latina, l’India e la ... it.insideover

massacro silenzioso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : massacro silenzioso