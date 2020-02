Il discorso sullo stato dell'Unione, per Trump, è un maxi-spot elettorale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Chi si aspettava un discorso programmatico, una visione per l’anno a venire e il secondo mandato, è rimasto deluso. L’ultimo discorso sullo stato dell’Unione del (primo?) mandato di Donald Trump è stato un discorso celebrativo, addirittura incensatorio: dell’America, ma soprattutto di se medesimo, il magnate e showman, il 45o presidente degli Stati Uniti.Trump ha di che gongolare, in queste ore: i democratici incappano in un disastro nello Iowa, dove ancora si contano i voti dei caucuses di lunedì – poche centinaia di migliaia -; e l’impeachment sta per essere archiviato, con il verdetto d’assoluzione del Senato, scontato fin dall’inizio del processo. Il discorso sullo stato dell’Unione gli offre un ‘maxi-spot’ elettorale, a reti tv unificate, che Trump sfrutta fino in fondo.Dal podio della Camera, di ... huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Trump: 'Gli Usa mai così forti'. 'Abbiamo sconfitto il declino dell'America', dice il presidente nel suo intervent… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Coronavirus.… - Agenzia_Ansa : #Usa, Trump non stringe la mano a Pelosi. Lei strappa i fogli del discorso sullo #Statodell'Unione - #VIDEO #ANSA -