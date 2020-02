Il caso di sospetto Coronavirus a Castelsardo in Sardegna (Di mercoledì 5 febbraio 2020) C’è un sospetto caso di Coronavirus a Castelsardo, nel nord Sardegna. Un bambino di 2 anni, figlio di una coppia di sardi rientrata nei giorni scorsi da Pechino, ha mostrato sintomi influenzali, con febbre e tosse e il medico di famiglia ha allertato l’unità di crisi. Il caso di sospetto Coronavirus a Castelsardo in Sardegna La famiglia è isolata in casa da ieri e oggi i medici eseguiranno i test specifici a domicilio. I risultati delle analisi si conosceranno già a fine mattinata e se saranno positivi la famiglia sarà ricoverata nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari. Nel frattempo sono rimaste invariate le condizioni della coppia cinese ricoverata da una settimana allo Spallanzani. I due, marito e moglie, hanno superato la notte e sono ancora in terapia intensiva dopo che ieri le loro condizioni si erano aggravate. Secondo quanto si apprende ... nextquotidiano

