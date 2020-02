Il bello di Elettra Lamborghini a Sanremo è che resta genuina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elettra Lamborghini è tesa quando sale sul palco di Sanremo 2020 (e solo Fiorello, che gliel'ha suggerita, sa che mossa magica ha usato per calmarsi). Probabilmente è ben consapevole. Sa che la sua forza, più che nella voce, sta in come si pone e nel suo stile musicale costruito quasi ad personam. Lei è Elettra Lamborghini, lei è la regina del twerking e delle canzoni con storie un po’ tese in cui la tensione si scioglie in un amore che è sempre musica per chi ne viene preso. Così, sul palco di Sanremo, anche se intimidita, non rinuncia a essere se stessa. Elettra che si fa annunciare, anche nei suoi brani da un coro sospirante “Elettra Lamborghini” - e che effetto se a farlo è live, il coro dell’Ariston - ed Elettra che twerka, fosse anche per 3 secondi netti pronti a farsi meme. 70° Festival Di ... gqitalia

carmenmont2 : RT @carmenmont2: Raga, il culo di Achille Lauro è più bello di quello di Elettra Lamborghini!!!! #Festivaldisanremo2020 - RickyGol22 : Il tema leopardato per Elettra Lamborghini è l'aesthetic più bello di sempre. #Sanremo2020 - thevhale : RT @filodrama: vi ricordate quando oggi dicevamo che bello Elettra e Levante sono nelle prime 4 esibizioni così possiamo andare a letto pre… -