I tifosi del Napoli contro il film di Lettieri: “Meno ciak più azione” (FOTO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Non è mai solo una partita”. Questo lo slogan scelto da Netflix per diffondere il video trailer del primo film realizzato da Francesco Lettieri su gli Ultras. La storia è ambientata a Napoli e svela i dietro le quinte del mondo del tifo organizzato nella città partenopea. Intanto i tifosi delle curve del San Paolo non ci stanno e lanciano un messaggio: “Meno ciak, più azione… il vero “Ultras” non è in televisione”. Questa la scritta apparsa per le strade di Napoli e nel mirino c’è proprio il film prodotto da Netflix. La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 20 marzo 2020, anche se in alcune sale sarà possibile vederlo sul grande schermo come evento il 9, 10 e 11 marzo. L'articolo I tifosi del Napoli contro il film di Lettieri: “Meno ciak più azione” (FOTO) ... anteprima24

