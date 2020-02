I dirigenti della Fiorentina multati per 55mila euro: “Faremo ricorso, noi non siamo così” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il giudice sportivo ha comminato 55mila euro di multe ai dirigenti della Fiorentina per gli atteggiamenti avuti al rientro negli spogliatoi dopo la partita contro la Juventus. Per Antognoni la sanzione più alta, 25mila euro. La motivazione è la seguente: «al termine della gara negli spogliatoi ha urlato all’arbitro un epiteto gravemente offensivo, alla richiesta di un assistente di moderare i toni ha rivolto a quest’ultimo un’espressione irriguardosa» Segue Pradè, con 20mila, per avere «tenuto un atteggiamento aggressivo e aver pronunciato un’espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara; alla richiesta dell’arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento con un’espressione irriguardosa» Joe Barone, invece, è stato multato per 10mila euro per «aver proferito ad alta voce frasi gravemente offensive, frasi rilevate da un collaboratore della Procura Federale» Le multe ... ilnapolista

Mr_NotteNera : RT @udogumpel: Dopo 12 anni dal #rogo della #ThyssenKrupp avvenuto a Torino, Harald #Espenhahn e Gerald #Priegnitz, dirigenti dell'azienda,… - felsasicilia : RT @FelsaCisl: La Segretaria Generale #AnnamariaFurlan della @CislNazionale alla Conferenza dei #Giovani Under35 della @FistCisl “nei terri… - felsacislcalabr : RT @FelsaCisl: La Segretaria Generale #AnnamariaFurlan della @CislNazionale alla Conferenza dei #Giovani Under35 della @FistCisl “nei terri… -