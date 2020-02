I Dem partono male: ecco il flop che può regalare a Trump la vittoria (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I caucus in Iowa hanno raccontato una sola storia: un disastro per il Partito Democratico americano. Mentre scriviamo, Real Politics – uno dei principali siti di risultati e rilevazioni statistiche per la politica a stelle e strisce – riporta un risultato che è fermo al 71% delle schede scrutinate. Una percentuale inchiodata, che non si sblocca, per via dei ritardi della macchina partitica, che non ha funzionato. La colpa – fanno sapere gli asinelli – è da attribuire alla tecnologia, in specie all’applicazione che era stata predisposta. Ma cambia davvero poco. È come se una nave fosse rimasta ancorata al momento della partenza, che è “falsa” nel senso sportivo dell’espressione. La società dello spettacolo, su cui la politica americana è imperniata, non perdona. E la narrativa prevede tempi che vanno rispettati. Il primo passaggio delle ... it.insideover

