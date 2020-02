Hyundai i20 - Primi bozzetti della nuova generazione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Hyundai ha diffuso i Primi bozzetti che annunciano l'arrivo della nuova generazione della i20. Il modello, di cui in passato abbiamo visto anche un prototipo impegnato durante alcuni test, debutterà al prossimo Salone di Ginevra, anche se per il momento non è stata ancora comunicata una data d'inizio delle vendite.Design grintoso. La i20 è il primo modello europeo della Casa coreana a sviluppare il tema stilistico Sensuous Sportiness, già lanciato sul mercato globale con vetture come la Sonata e la Santa Fe. Per questo motivo, lo stacco rispetto alla generazione uscente risulta molto evidente, nonostante le inevitabili esagerazioni grafiche del bozzetto. La i20 appare infatti molto più aggressiva sul piano estetico: la Cascading grille, di grandi dimensioni, si unisce ai gruppi ottici a Led e disegna gli incavi delle prese d'aria frontali; la fiancata, invece, è ... quattroruote

dinoadduci : Hyundai i20 - Primi bozzetti della nuova generazione - Investireoggi : La nuova Hyundai i20 si mostra prima del debutto - Motori_IO : La nuova Hyundai i20 si mostra prima del debutto -