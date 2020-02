Honor MagicWatch 2, sbarca in Italia lo smartwatch con 14 giorni di autonomia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo l’esordio avvenuto alcune settimane fa in Cina, il nuovo smartwatch Honor MagicWatch 2 si appresta ad arrivare anche in Italia: ad ufficializzarlo è stata la stessa azienda cinese, che per l’occasione ha comunicato anche i prezzi dei vari modelli, anche se per quanto riguarda la finestra temporale si è limitata a parlare genericamente di fine febbraio. Disponibile in due misure, con cassa da 42 e 46 mm, il MagicWatch punta tutto su una personalizzabilità estrema e su un concentrato di funzioni avanzate dedicate al fitness. Il prezzo partirà da 169,99 euro. Le due versioni dell’orologio, caratterizzate da un design molto curato ed elegante, si differenziano però non soltanto per le dimensioni della cassa. Il più grande dei due modelli, infatti, integra un microfono e uno speaker e consente di rispondere direttamente alle chiamate in arrivo sullo smartphone a cui è ... ilfattoquotidiano

