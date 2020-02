Honor MagicWatch 2, lo smartwatch con la batteria che dura 14 giorni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ha il 2 nel nome, ma di fatto è il primo smartwatch di Honor in arrivo nel nostro paese. Stando alle dichiarazioni dell’azienda, il MagicWatch 2 (179,99 euro, 199,99 la versione con cinturino in pelle) non è destinato a competere con i costosi top di gamma presenti sul mercato, ma ha tutte le carte in regola per distinguersi in una fascia media, compresa anche una buona personalità e qualche innovazione. La durata della batteria ottimizzata grazie all’utilizzo del processore proprietario Kirin A1 è in grado d’arrivare sulla carta anche a due settimane, mentre una connessione stabile ed un ottimo rapporto rapporto qualità/prezzo sono le carte vincenti del modello. MagicWatch 2 ha il rilevamento dell’attività per arrampicata e triathlon. Il display amoled in alta definizione da 46 millimetri touch (1,39 pollici, 454 x 454 pixel) è incastonato in una cassa in acciaio ... wired

zazoomnews : Honor MagicWatch 2 sbarca in Italia lo smartwatch con 14 giorni di autonomia - #Honor #MagicWatch #sbarca #Italia - Italia_Notizie : Honor MagicWatch 2, sbarca in Italia lo smartwatch con 14 giorni di autonomia - Noovyis : (Honor MagicWatch 2, sbarca in Italia lo smartwatch con 14 giorni di autonomia) Playhitmusic -… -