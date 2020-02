Hollywood cancella le première di molti film in Cina per il Coronavirus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le première che sono state cancellate da Hollywood sono, per adesso, Dolittle e 1917 ma pare ce ne siano diverse altre Negli ultimi anni, i principali film di Hollywood sono diventati dipendenti dai mercati esteri come la Cina. Questo, naturalmente, per aumentare i loro incassi al botteghino. Il che rende la recente notizia che film … L'articolo Hollywood cancella le première di molti film in Cina per il Coronavirus proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

