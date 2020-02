Hockey pista, Serie A1 2020: al Montebello il derby vicentino contro Sandrigo, bianco-rossi vittoriosi 4-3 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si è chiusa quest’oggi la diciannovesima giornata della Serie A1 di Hockey su pista 2020, e lo ha fatto nel segno del Montebello, capace di sconfiggere per 4-3 il Sandrigo nel posticipo del mercoledì, al termine di un derby vicentino molto combattuto sin dalle prime fasi. A passare in vantaggio sono stati proprio i biancoazzurri al 10′, a seguito del tiro diretto di Alberto Pozzato, con i padroni di casa che però hanno impattato con Carlo Bertinato. Ultime fasi di frazione concitate, con Marco Poletto e compagni ancora avanti con gol del suo capitano, ma nuovamente raggiunti sul filo di lana da Pol Galbas. Nella ripresa Alberto Peripolli ha fallito un tiro diretto, mentre Montebello è riuscito a mettere per la prima volta il muso avanti con la rete di Juan Fariza, dopo poco più di cinque minuti. I locali hanno dunque raggiunto quota dieci falli, con Claudio Lopes che non ne ... oasport

50minuti : Quando torni nella tua Scuola di Polizia preferita e ti accorgi che il monumento...ha una curvatura a forma di bast… - violet6femme : @_savox andavo spesso a pattinare sul ghiaccio, con amici. Un pomeriggio tizio fuori balaustra prendeva in giro i r… - zazoomblog : Hockey pista Serie A1 2020: Trissino a valanga sul Breganze Valdagno supera Correggio - #Hockey #pista #Serie #202… -