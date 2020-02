Ho visto Sanremo 2020 e, a sorpresa, non mi sono annoiata. Mi duole ammetterlo ma la conduzione di Amadeus mi è piaciuta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ieri sera anch’io ero tra gli oltre 10 milioni di telespettatori che guardavano il 70esimo Festival di Sanremo. Mi duole ammetterlo, ma la conduzione di Amadeus mi è piaciuta. Ero partita con mille pregiudizi su di lui e con una stima decisamente bassa rispetto al suo ruolo di conduttore e invece ho cambiato idea e ne sono felice. Per quanto riguarda i cantanti in gara, vorrei premettere una cosa importante: sono di parte, parecchio di parte, ma dico che Diodato ha la più bella canzone del Festival, anche se ancora non ho sentito le altre 12. Fai Rumore ha una forza impetuosa, è coraggiosamente romantica, struggente e delicata al punto giusto. Non c’è mai banalità nei testi di Antonio e la sua voce non ha davvero eguali su quel palco. Dico che – per me – vincerà e glielo auguro con tutto il mio cuore. Da quindici anni, ormai. Detto ciò, la kermesse sanremese non ... ilfattoquotidiano

