Hellas Verona, Silvestri: «Risultato straordinario» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il portiere dell’Hellas Verona Silvestri ha parlato al termine della sfida dell’Olimpico contro la Lazio Marco Silvestri ha commentato il pareggio conquistato all’Olimpico contro la Lazio: «Abbiamo ottenuto un Risultato straordinario senza prendere gol e giocando bene. Siamo stati fortunati, ma anche noi abbiamo creato molte occasioni». «Giochiamo sempre con tanta umiltà, ma per noi sono battaglie. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Siamo consapevoli di poter giocarcela contro chiunque senza timori», ha concluso il portiere dell’Hellas Verona ai microfoni di DAZN. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

