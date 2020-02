Hellas Verona: l’intelligenza tattica di Miguel Veloso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’intelligenza tattica di Miguel Veloso è fondamentale per il Verona di Juric. Il portoghese ha caratteristiche diverse rispetto ad Amrabat Amrabat e Miguel Veloso sono forse l’ossatura principale dell’Hellas Verona di Juric. Se il primo si distingue per una grande intensità, il secondo lavora meglio sulle linee di passaggio. Non a caso, Amrabat ha numeri migliori nei contrasti mentre Miguel Veloso fa meglio negli intercetti. La slide sopra mostra l’intelligenza tattica del portoghese. Legge in anticipo il passaggio di Rebic, andando bene ad anticipare Leao ed impedire così una conclusione pericolosa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

