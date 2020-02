Hellas Verona, Juric: «Sforzo allucinante, è la nostra miglior partita» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona Juric ha parlato al termine della sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi Ivan Juric ha commentato la prestazione dell’Hellas Verona contro la Lazio: «La vittoria ci stava per quanto creato. È stata una splendida partita contro una grandissima squadra, che sa sempre cosa fare. Questa prestazione mi riempie di orgoglio, sono veramente soddisfatto». «Abbiamo fatto uno Sforzo allucinante, penso sia stata la nostra miglior partita. Falso nove? Ultimamente giochiamo così per non dare punti di riferimenti. Stasera con una prima punta avrei preso quattro gol», ha concluso il tecnico gialloblù ai microfoni di DAZN. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

