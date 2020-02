Hall of Fame Figc: Lukaku, Gama, Pirlo tra i premiati della nona edizione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Hall of Fame del calcio italiano: ecco tutti i premiati della 9ª edizione istituita dalla dalla Fondazione Museo del Calcio Il 4 maggio andrà in scena a Firenze l’evento della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, istituita nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Tra i premiati della nona edizione: Andrea Pirlo (Giocatore italiano), Zbigniew Boniek (Giocatore straniero), Carlo Mazzone (Allenatore), Antonio Percassi (Dirigente italiano), Alberto Michelotti (Arbitro italiano), Gabriele Oriali (Veterano italiano), Sara Gama (Calciatrice italiana), Pietro Anastasi e Luigi Radice (Premi alla memoria), Romelu Lukaku e Mattia Agnese (Premio Astori). Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FIGC : ‘#HallofFame del calcio italiano’: #Pirlo, #Boniek e #Mazzone tra i premiati della 9a edizione… - 46Sinaga : RT @FIGC: ‘#HallofFame del calcio italiano’: #Pirlo, #Boniek e #Mazzone tra i premiati della 9a edizione - AllStarsLA : RT @LFootball_: ??@SaraGama_ITA entra nella Hall of Fame del calcio italiano. ??La cerimonia di premiazione avverrà il 4 maggio a Firenze e… -