Guida Tv giovedì 6 febbraio, Sanremo, Masterchef Italia o tanti film (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Programmi Tv di giovedì 6 febbraio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:55 Sanremo Start + Sanremo 70 Rai 2 ore 21:20 Poltergeist + 23:05 Carrie – Lo sguardo di Satana Rai 3 ore 21:20 Il figlio della Pantera Rosa Canale 5 ore 21:40 Sconnessi 1a Tv free Rete 4 ore 21:30 Diritto e Rovescio Italia 1 ore 21:20 Scappa: Get Out La7 ore 21:15 Piazzapulita Tv8 ore 21:30 Double Impact – Vendetta Finale Nove ore 21:30 Il caso Vannini 1aTv Sky Uno ore 21:15 Masterchef Italia 9×15-16 (qui le anticipazioni) Serie Tv e film in Tv giovedì 6 febbraio Le Serie Tv in Chiaro Rai 4 ore 21:10 Criminal Minds 12×13-14-15 Giallo ore 21:10 L’ispettore Barnaby Top Crime ore 21:10 Law & Order: SVU 20×03-04 1a Tv Tv2000 ore 21:10 Una donna alla Casa Bianca RaiPremium ore 21:20 Barbarossa (miniserie) Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky ... dituttounpop

