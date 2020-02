Gossip | Wanda Nara, ottimi ascolti per il GFVip: “Di nuovo primi” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Wanda Nara festeggia su Instagram un’altra giornata positiva di ascolti dopo la puntata del GFVip, che ha registrato numeri importanti nonostante la vicinanza del Festival di Sanremo. Esulta Wanda Nara e stavolta i gol del marito non c’entrano. La showgirl festeggia con i followers di Instagram i floridi ascolti che anche questa settimana – in concomitanza … L'articolo Gossip Wanda Nara, ottimi ascolti per il GFVip: “Di nuovo primi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Mediagol : #Video Wanda Nara, Lady Icardi esagera: la scollatura hot al GF Vip manda in estasi i fan - LaPresse_news : Wanda Nara, sotto il vestito niente: la scollatura da urlo al Gf Vip - DepressoIl : RT @leggoit: Wanda Nara e l'incubo #Coronavirus, mascherina in aeroporto a #Fiumicino: «Me l'hanno regalata» -