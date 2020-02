Gossip | Politano ufficializza la relazione con Ginevra Sozzi – FOTO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Matteo Politano posta una FOTOgrafia, la prima, in compagnia di Ginevra Sozzi. Tutto finito per il neo acquisto del Napoli con Silvia Di Vincenzo, con cui era unito in matrimonio. Matteo Politano esce allo scoperto, mostra ai followers la prima FOTO insieme alla sua nuova fiamma (ex di Paulo Dybala) Ginevra Sozzi. Che ci fosse … L'articolo Gossip Politano ufficializza la relazione con Ginevra Sozzi – FOTO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??#TACCHETTIROSA - Matteo #Politano tra calciomercato e gossip ?? #LeBombeDiVlad #LBDV - BombeDiVlad : ??#TACCHETTIROSA - Matteo #Politano tra calciomercato e gossip ?? #LeBombeDiVlad #LBDV -