Gossip News: Sanremo vola, Tina si sposa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo della seconda serata di Sanremo 2020, di Tina Cipollari che si sposa, Antonella Elia si sfoga e Elga Enardu parla di Zequila. Sanremo 2020: La serata d’apertura è stata una vittoria; lo share ha premiato la prima di Amadeus. Apprezzati gli outfit, i look, le canzoni in gara e i monologhi delle compagne di avventura del timoniere. Insuperabile l’esibizione di Tiziano Ferro; “Almeno tu nell’universo” ha ridotto in lacrime Ferro, la platea dell’Ariston e i telespettatori da casa. Chapeau. Tina CIPOLLARI: Tina, star indiscussa di “Uomini e Donne”, finalmente si sposa! Lo scoop arriva da Nuovo, sembra proprio che Vincenzo abbia fatto la proposta, che Cipollari abbia detto sì e che si sposeranno in primavera… ... velvetgossip

