Google Photo ha salvato i video degli utenti negli archivi di altri (Di mercoledì 5 febbraio 2020) (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Google ha recentemente informato i suoi utenti che, a causa di un problema tecnico di Google Photo, alcuni video privati di un numero imprecisato di utenti sono stati “erroneamente esportati” negli archivi di altri utenti non collegati. Il problema, di cui Big G ha dato notizia solo in questi giorni, è avvenuto il 21 novembre 2019 ed è stato risolto quattro giorni dopo. A quanto fa sapere la società ha coinvolto i soli utenti che utilizzavano Google Takeout per esportare i propri dati, tra cui i contenuti archiviati in Google Photo. Per 9to5Google, gli utenti coinvolti in questo scambio sono stati meno dello 0,01%. Se si considera che Google Photo è quasi presente su tutti i telefoni Android e gli utenti che lo usano sono circa 1 miliardo, le persone coinvolte sono circa 100mila. Quando alcuni utenti hanno eseguito un backup, alcuni dei suoi video sono ... wired

disinformatico : Artista crea “ingorgo virtuale” su Google Maps con un carrellino pieno di smartphone. Qualche dubbio: ma gli smartp… - martinacarletti : #RT @italiasovrana: Web Tax, Google: “Serve riforma Ocse. No a iniziative dei singoli Stati” - zazoomblog : Perché dovreste usare YouTube Music l’anti Spotify di Google - #Perché #dovreste #usare #YouTube… -