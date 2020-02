Google è sotto inchiesta per l’uso dei dati della geolocalizzazione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) immagine: pixabay Google è di nuovo nel mirino delle autorità di controllo in Europa. Questa volta è la Data Protection Commission irlandese (Dpc) ad aver avviato un’indagine sul colosso di Mountain View per valutare se la sua attività di raccolta e uso dei dati personali violi le norme previste dal Gdpr. In particolare, la commissione ha puntato il faro sul trattamento e la condivisione dei dati relativi alla geolocalizzazione, usati dalla compagnia anche nella profilazione dei suoi utenti anche per fini commerciali. La questione si è aperta più di un anno fa, quando alcune associazioni europee di protezione dei consumatori hanno denunciato all’autorità irlandese, competente in materia in quanto la sede legale europea del colosso tecnologico si trova proprio in Irlanda, delle possibili violazioni della privacy degli utenti attraverso i servizi di localizzazione gestiti da Google. ... wired

