Giornata contro spreco | nel 2019 recuperate 1 500 tonnellate generi alimentari grazie a

Roma – Sono oltre 1.150 le tonnellate di frutta e verdura fresca recuperate dal Centro Agroalimentare di Roma (CAR) nel 2019 e poi ridistribuite alle onlus della Capitale grazie ad una vera e propria 'rete solidale' creata dal Car con le Acli di Roma, la Comunita' di Sant'Egidio, la Caritas diocesana di Roma e di Tivoli e il Banco Alimentare. È di € 2.300.000,00 di euro (ipotesi prezzo medio al dettaglio di 2 euro/Kg) la stima del valore di mercato dei prodotti recuperati e del potenziale risparmio. L'impatto ambientale dei prodotti recuperati dal Car fornisce una stima delle risorse naturali impiegate in fase di produzione e quindi non sprecate: 2.329 cassonetti di rifiuti evitati; 374 piscine olimpiche di acqua non sprecate (acqua per produrre i prodotti recuperati); 10.063 viaggi in auto Roma – Milano inquinerebbero come la CO2 prodotta in ...

