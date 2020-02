Giannini: con le ruspe anche Caudo adotta politica Lega (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – “Al di la’ dei soliti slogan buonisti anche un progressista come Caudo adotta le politiche della Lega per ripulire i quartieri del III municipio dagli insediamenti abusivi. Questo e’ solo un antipasto di quello che accadra’ in tutti i municipi e al comune di Roma tra un anno, se andra’ a governare la Lega. Ora mi aspetto di vedere uno dei tanti striscioni appesi nella sede di Piazza Sempione con la scritta: ‘Basta ilLegalita””. Cosi’ in un comunicato il Consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. L'articolo Giannini: con le ruspe anche Caudo adotta politica Lega proviene da RomaDailyNews. romadailynews

