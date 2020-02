Gianna Fratta: moglie di Piero Pelù, età, biografia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Impariamo a conoscere meglio Gianna Fratta, direttrice d'orchestra nota a livello internazionale, nota ai lettori di cronaca rosa per la sua lunga relazione con Piero Pelù, concorrente in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo.Nata ad Erba (provincia di Como) il 22 agosto 1973, Gianna Fratta decide di diventare direttore d'orchestra ad appena nove anni. Presto inizia a studiare musica, completando la formazione accademica in pianoforte, composizione e direzione d'orchestra con il massimo dei voti e la lode da parte dei professori. Da pianista conquista diversi titoli fuori e dentro i confini nazionali: suona, ad esempio, a Berlino, New York, Tel Aviv, Mumbay, Istanbul, Stoccolma, Seoul, Montevideo e Buenos Aires. Debutta come direttrice d'orchestra all'età di 25 anni, lavorando con importanti complessi musicali in tutto il mondo, talvolta aprendo il ruolo alle donne. ... blogo

