Giada Bagnoli Instagram, eccitante nel costume sgambato oltre ogni limite: «E la tenevi nascosta…» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quando il repertorio Instagram di Giada Bagnoli si schiude agli scatti estivi l’esito ‘cardiopatico’ è quello più riscontrato tra i followers dell’influencer. Ventiquattrenne lombarda, la Brincè incolla allo schermo quasi 190 mila seguaci, che a fatica riescono a staccare lo sguardo dalle immagini provocanti e dalle mise spesso succinte. Centimetri di stoffa che mancando su un corpo da favola rendono le forme della Bagnoli estremamente accattivanti e irrinunciabili, seppur solo da ammirare. Giada Bagnoli Instagram, scatto in costume dall’archivio: “Sempre straf**a” Avvenente in ogni sua forma, Giada è da palpitazione quando osa scoprendo le curve oltre il ‘limite’. Lo scatto in costume apparso tra i più recenti post social è una prova della resistenza maschile alle più forti emozioni. In un unico pezzo sgambatissimo, il costume di Giada si spinge fino ai fianchi nella ... urbanpost

